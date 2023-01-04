Москва, 4 января, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Новую миссию в Лаосе начали сапёры Международного противоминного центра Вооруженных сил России. Об этом 4 января сообщили в российском оборонном ведомстве.

mil.ru Сапёры

«Сапёры Международного противоминного центра ВС РФ проводят гуманитарное разминирование в провинции Кхаммуан Лаосской Народно-Демократической Республики…» — говорится в информации.

В министерстве подчеркнули, что это пятая командировка для специалистов из России. Работа по разминирования продлится до конца марта 2023 года. Сапёрам предстоит очистить от опасных объектов территорию площадью 56 гектаров.

В ведомстве рассказали, что с ноября 2021 года российские специалисты работали над очисткой местности в провинциях Боликхамсай, Сиенгкхуанг и Кхаммуан, на которой будут построены социально важные объекты.

В ходе работ было обнаружено и уничтожено 2,2 тыс. взрывоопасных предметов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в течение двух месяцев начнут серийное производство нового поколения систем для радиоэлектронной борьбы с дронами.

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