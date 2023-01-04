Москва, 4 января, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Процесс регистрации прав на интеллектуальную собственность не должен быть сложным, а гарантия прав граждан России на интеллектуальную собственность, в том числе за пределами страны, даже в недружественных государствах, должна быть обеспечена максимально. Об этом 4 января заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с главой Роспатента Юрием Зубовым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Мишустин отметил, что регистрация прав на интеллектуальную собственность является важнейшей составляющей, особенно тогда, когда на Россию оказывается сильное санкционное давление.

Он добавил, что процесс оформления прав интеллектуальной собственности должен быть коротким.

«Насколько я знаю, у нас в стране он чуть более четырёх месяцев. Это один из самых хороших результатов в мире. А в мире примерно от года до двух с половиной, это в среднем», — сообщил премьер-министр, отметив, что для новаторов необходимо создать комфортные условия.

Мишустин подчеркнул, что важно обеспечить доступ к базам данных Роспатента для всех российских потребителей (предпринимателей, промышленников, инноваторов), которые намерены регистрировать свои достижения, новые проекты. Глава правительства отметил, что нужно дать им возможность ознакомиться с тем, что уже сделано другими, для того чтобы в здоровой, нормальной конкуренции они могли открыть для себя новые ниши как для изобретательства, так и для экспертной оценки технологий и продуктов.

Премьер-министр добавил, что такая оценка очень важна для выявления новых направлений функционирования бизнеса. Он также считает важным вопрос создания комфортной регуляторной среды. Мишустин уверен, что, несмотря на все сегодняшние сложности, нужно обеспечить максимальную гарантию прав на продукты интеллектуальной собственности, которые находятся за рубежом, в том числе и в недружественных государствах.

«Понимая всю сложность этого, надо тем не менее сделать всё, чтобы максимально защитить права российских предпринимателей, бизнеса на такую продукцию», — отметил он.