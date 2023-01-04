В Кузбассе возбудили дело после схода снежной лавины на ребенка
Кемерово, 4 января, 2023, 12:02 — ИА Регнум. В Кемеровской области возбудили уголовное дело после того, как десятилетний ребенок в Анжеро-Судженске попал под снежную лавину, сообщили 4 января в региональном главном управлении СКР.
Иван Шилов ИА REGNUM
Уголовное дело
Отмечается, что уголовное дело заведено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
«Следователем в организации проводится обыск, изымается необходимая документация и записи с камер наблюдения», — сообщили в ведомстве.
Судебно-медицинская экспертиза установит тяжесть вреда здоровью, причиненного потерпевшему, добавили там.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 января в Кузбассе 10-летнего мальчика, который катался на тюбинге на территории Антоновского рудника в Анжеро-Судженском городском округе, накрыло снежной лавиной. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.