Кемерово, 4 января, 2023, 12:02 — ИА Регнум. В Кемеровской области возбудили уголовное дело после того, как десятилетний ребенок в Анжеро-Судженске попал под снежную лавину, сообщили 4 января в региональном главном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Отмечается, что уголовное дело заведено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

«Следователем в организации проводится обыск, изымается необходимая документация и записи с камер наблюдения», — сообщили в ведомстве.

Судебно-медицинская экспертиза установит тяжесть вреда здоровью, причиненного потерпевшему, добавили там.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января в Кузбассе 10-летнего мальчика, который катался на тюбинге на территории Антоновского рудника в Анжеро-Судженском городском округе, накрыло снежной лавиной. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.