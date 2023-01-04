Москва, 4 января, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Руководитель группы военных советников, бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин намерен в середине января продолжить участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщает 4 января RT.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

Отмечается, что Рогозина выписали из госпиталя после операции по извлечению осколка. Ранение он получил в декабре при обстреле украинскими боевиками гостиницы в Донецке.

«Рогозин сообщил, что в середине января вернëтся на фронт», — говорится в сообщении.

Экс-глава Роскосмоса добавил, что в специальный отряд «Царские волки», которым он руководит, сейчас набирают новых военных и военно-технических специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, Рогозин направил осколок снаряда французской гаубицы, извлечённый хирургами из его тела, послу Франции в России Пьеру Леви. В сопроводительном письме он попросил передать металлический фрагмент президенту Франции Эммануэлю Макрону.

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