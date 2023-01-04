Таллин, 4 января, 2023, 12:05 — ИА Регнум. В Эстонии прекращается выпуск бумажных газет на эстонском языке по понедельникам. Об этом 4 января сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.

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Согласно опубликованным данным, с 16 января популярная газета Eesti Päevaleht прекращает печать бумажной продукции по понедельникам из-за финансовых проблем. Ранее от бумажных номеров по понедельникам отказались издания Postimees и Õhtuleht, а деловая газета Äripäev полностью перешла на цифровой формат.

«Это означает, что теперь в Эстонии по понедельникам больше не будет выходить ни одна газета на эстонском языке», — говорится в сообщении.

По данным портала, ведущие издания Эстонии отказались от выпуска газет по понедельникам после того, как в конце прошлого года государственное почтовое предприятие Omniva сообщило о резком повышении расценок на доставку периодики на дом.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на газ в Европе на торгах Лондонской биржи ICE опустилась ниже $750 за тысячу кубометров впервые с 18 февраля 2022 года.

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