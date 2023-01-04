Польское телевидение рассказало правду о спецоперации России на Украине
«Иногда по ошибке в эфир пускают правду»: на польском ТВ написали «Героическая оборона России»
Варшава, 4 января, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Надпись «Героическая оборона России» появилась в бегущей строке центрального польского телевидения TVP Info. Об этом 4 января пишет Gazeta Polska.
Иван Шилов ИА REGNUM
Польские СМИ
Ведущая программы заявила, что российская армия меняет тактику ведения боевых действий, готовя специальные штурмовые группы и планируя подключать недавно мобилизованных солдат. В этот момент на экране появилась красная бегущая строка со словами «Героическая оборона России».
Читатели Gazeta Polska прокомментировали это событие:
«Иногда по ошибке в эфир пускают правду».
«На самом деле никакой ошибки. Россия сражается за то, чтобы США не поставили ракеты с ядерными головками у её границ».