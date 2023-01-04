Киев, 4 января, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса по оповещению населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сигналы сирены слышны во всех областях Украины. Некоторые телеграм-каналы сообщают о взлете истребителя МиГ-31К в Белоруссии. Они предполагают, что, возможно, тревогу объявили в связи с этим. Напомним, что МиГ-31 могут использовать гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что утром 4 января воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины.

Читайте также: В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу