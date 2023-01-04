Якутск, 4 января, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Правительство России прорабатывает возможность создания в Якутии хранилища семян растений на случай чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в рабочих материалах Совета Федерации, оказавшихся 4 января в распоряжении ТАСС.

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«Актуальность проекта существенно повысилась в текущей международной военно-политической ситуации, включая тот факт, что Российская Федерация в 2022 году лишена доступа в мировое хранилище семян растений на Шпицбергене (Норвегия)», — отмечается в документе.

В связи с этим специалисты приступили к разработке проекта по созданию хранилища, где будут размещены ценные образцы генетических ресурсов растений.

Согласно данным из материалов, в настоящее время в Якутии на глубине 9–12 метров действует автономное криохранилище, в котором находятся порядка 13 тысяч видов семян разных сельскохозяйственных и древесных растений. Они были помещены в условия многолетней мерзлоты в 1977–1979 годах.

Уточняется, что свойства семян сохранились на 85%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году ученые из Южной Кореи вырастили на станции в Антарктиде арбузы и помидоры.

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