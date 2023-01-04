Москва, 4 января, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Одной из причин конфликта на Украине были опасения США по поводу сближения России и Германии. Об этом 4 января заявил директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин.

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«Как математик я далёк от теорий заговоров. Но есть точка зрения, согласно которой одной из многих причин конфликта были опасения Вашингтона насчёт сближения России и Германии, от которого роль обеих стран значительно бы возросла», — приводит слова Бахтизина РИА Новости.

Он добавил, что в этом случае Россия усилилась бы за счёт передовых немецких технологий, а Германия — за счёт российских дешёвых энергоресурсов.

По его словам, Белый дом увидел в этом экономическом союзе серьёзную угрозу своим интересам.