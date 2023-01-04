Брюссель, 4 января, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Повседневная жизнь граждан России не изменилась с момента ужесточения западных санкций. Об этом 4 января пишет корреспондент бельгийской телерадиокомпании RTBF в Москве Луи Портал.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В своей статье он отмечает, что санкции, введенные Западом в отношении России, похоже, не побуждают граждан бросать вызов руководству страны, их повседневная жизнь не изменилась после ужесточения санкций.

Корреспондент добавляет, что западные бренды, которые покинули страну, по большей части были заменены российскими, китайскими или турецкими товарами.

Он отмечает, что, хотя некоторые продукты и товары, в том числе предметы роскоши, больше недоступны для жителей России, это коснулось лишь ничтожной части состоятельного класса, который может позволить себе поездку в Европу.

Корреспондент уточняет, что с дефицитом столкнулась лишь российская промышленность, где фиксируется нехватка электронных компонентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что США ввели новые санкции против российских компаний, связанных с судоходством.

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