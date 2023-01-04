Джефферсон-Сити, США, 4 января, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Смертный приговор в отношении человека, сменившего пол, впервые исполнили в США. Трансгендера Эмбер Маклафлин казнили за убийство 20-летней давности, сообщает CNN.

Эдвард Мунк. Убийца (фрагмент). 1910

Казнь провели вечером 3 января путём смертельной инъекции. В письменном заявлении департамента исправительных учреждений штата Миссури говорится, что смерть Маклафлин констатировали в 18:51 по местному времени.

Перед казнью Маклафлин заявила, что сожалеет о содеянном. Женщина назвала себя «любящим и заботливым человеком».

Маклафлин, которая прежде была мужчиной по имени Скотт, стала первым американским преступником, объявившим о смене пола, осуждённым на смертную казнь. Общественники отметили, что в США редко казнят женщин — с 1976 года таких случаев было всего 17. Вместе с тем юридически Маклафлин была мужчиной, её содержали в мужской тюрьме.

49-летняя Маклафлин и её адвокаты просили смягчить приговор. Защитники осуждённой отмечали, что присяжные в своё время не смогли договориться о смертной казни, кроме того, Маклафлин раскаялась в содеянном и страдала от детских травм. Несмотря на их доводы, губернатор штата Майк Парсон в помиловании отказал.

В 2006 году суд приговорил Скотта Маклафлина к смерти за изнасилование и убийство в 2003 году его бывшей подруги Беверли Гюнтер. Маклафлин после расставания преследовал женщину, и суд запретил ему приближаться к ней. Гюнтер даже охраняли полицейские, но это не уберегло женщину. Маклафлин подкараулил её у места работы, изнасиловал и убил ножом.

Уже в тюрьме Маклафлин заявил о смене пола и пытался оспорить смертный приговор.