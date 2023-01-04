Москва, 4 января, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Заявления западных политиков о том, что санкции против России неэффективны, не следует трактовать как предложение их отменить. Об этом глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков написал 4 января в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Он прокомментировал слова депутата Европарламента, бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верхофстадта о «нулевом воздействии» нескольких пакетов санкций на российскую экономику. По словам сенатора, нельзя обманываться подобными заявлениями «европейских радикал-либералов».

«Даже признавая низкую эффективность антироссийских санкций, эта публика будет предлагать не их отмену, а их дальнейшее усиление», — подчеркнул Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, Верхофстадт посетовал на увеличение торгового оборота между Россией и большинством стран ЕС в условиях новых санкций. По его словам, ограничения пошли России только на пользу.

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