Москва, 4 января, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Несмотря на решение Соединенных Штатов заморозить «ближневосточный квартет» (РФ, США, ЕС и ООН), Россия готова вернуться к работе в этом формате, заявил спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Он отметил, что деятельность указанного международного формата была заморожена из-за нежелания Вашингтона продолжать взаимодействие в его рамках.

«Прекратить диалог по линии «четверки» — не наше решение. Даже в нынешних геополитических реалиях мы готовы вернуться к коллективной работе», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат добавил, что Москва продолжает работу, опираясь на плотное взаимодействие со всеми региональными странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва, как и ранее, готов работать с западными странами на ближневосточном направлении.

Он напомнил, что не Россия заморозила квартет посредников, который с одобрения Совета Безопасности ООН занимался палестино-израильским урегулированием.

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