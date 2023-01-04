Москва, 4 января, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Правительство России продлило упрощенный порядок ввоза электронных устройств до конца 2023 года. Об этом 4 января сообщила пресс-служба правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Электроника

Упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Специальный документ требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование: смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации.

Предполагается, что подобное решение поможет избежать дефицита электроники на внутреннем рынке на фоне санкций.

Напомним, согласно упрощенному порядку ввоза оборудования, уведомление о его нотификации выдают не изготовители, а отраслевые организации. На устройства, являющиеся комплектующими для производства оборудования на территории РФ, предоставление нотификации не требуется. В то же время производителям необходимо входить в перечень системообразующих предприятий.

Ранее стало известно, что в российском правительстве обсуждается возможность запрета ввоза компьютеров и ноутбуков Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей. Предполагается, что подобная мера позволит «освободить российский рынок от компаний, отказавшихся работать в России, и увеличить долю российской вычислительной техники до 50%».