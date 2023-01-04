Москва, 4 января, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет вновь предложить Москве и Киеву посредничество в переговорном процессе. Об этом 4 января сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«В наступившем году президент Эрдоган намерен продолжить усилия по возобновлению переговорного процесса для достижения прекращения огня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Эрдоган, имея возможность разговаривать с двумя сторонами, намерен и дальше предлагать своё посредничество.

Запланированные на 4 января телефонные переговоры Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским не станут исключением, отметил источник издания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что разговор президентов России и Турции запланирован на 4 января.