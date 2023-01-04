СМИ: Эрдоган хочет предложить Путину посредничество в переговорах с Киевом
РИА Новости: Эрдоган намерен вновь предложить Путину посредничество в переговорах с Киевом
Москва, 4 января, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет вновь предложить Москве и Киеву посредничество в переговорном процессе. Об этом 4 января сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.
«В наступившем году президент Эрдоган намерен продолжить усилия по возобновлению переговорного процесса для достижения прекращения огня», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Эрдоган, имея возможность разговаривать с двумя сторонами, намерен и дальше предлагать своё посредничество.
Запланированные на 4 января телефонные переговоры Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским не станут исключением, отметил источник издания.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что разговор президентов России и Турции запланирован на 4 января.