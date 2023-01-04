Париж, 4 января, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Индия является единственным государством, которое смогло получить выгоду от конфликта на Украине благодаря поставкам нефти из России. Об этом сообщил глава независимой консалтинговой компании ACDEFI Марк Туати в эфире телеканала BFM.

Индия

По его мнению, у Индии хорошо обстоят дела в экономической сфере. Эта страна получила выгоду от конфликта на территории Украины, поскольку Россия поставляет нефть Индии, чего раньше не было. Туати добавил, что Индия перерабатывает эту нефть и реализует, в том числе и в Европу. Кроме того, индийцы занимают ниши, из которых был вынужден уйти Китай.

В связи с этим эксперт сделал вывод, что Индия является страной, которая выиграла от происходящего кризиса.

По мнению экономиста, экономика Индии будет расти в 2023 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Европа стала самым инфляционным регионом мира в октябре 2022 года.

Читайте также: Европа стала самым инфляционным регионом мира в октябре 2022 года