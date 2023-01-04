Москва, 4 января, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России разработало законопроект о борьбе с легализацией мигрантов через заключение фиктивных браков, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Николай Михальченко ИА REGNUM Приём заявлений о заключении брака

Так, уточнила она, проект закона включает в том числе и меры борьбы с фиктивным установлением отцовства. Для мигрантов такие способы легализации будут исключены.

«Территориальными органами МВД России принято около 400 решений об аннулировании ранее выданных разрешительных документов для проживания … в связи с признанием недействительным в судебном порядке брака», — цитирует ее ТАСС.

Волк добавила, что в настоящее время проект закона находится на этапе межведомственного согласования.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МВД, количество преступлений, совершённых в России иностранными гражданами за 11 месяцев 2022 года, увеличилось почти на 10% по сравнению с 2021 годом.

Кроме того, уточняется, что гражданами стран СНГ совершено 30,4 тыс. преступлений, что на 15,2% больше, чем годом ранее.

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