Прага, 4 января, 2023, 11:11 — ИА Регнум. На одной из крупнейших птицеферм в Чехии, где был выявлен высокопатогенный вирус птичьего гриппа H5N1, специалисты начали забой 220 тысяч кур. Об этом 4 января сообщает информационное агентство CTK.

skeeze Куры

По информации журналистов, ветеринары начали забивать кур на птицеводческой ферме в селе Брод-над-Тихоу около города Тахова.

Уточняется, что на этой птицеферме содержатся порядка 742 тысяч кур, которые размещены в трех производственных отсеках, при этом вирус птичьего гриппа у кур был выявлен в одном из них.

Отмечается, что специалисты также начали забивать 12 тысяч кур и одну тысячу индеек на птицеферме в городе Седльчани в Чехии, так как там тоже был выявлен птичий грипп.

Как сообщало ИА REGNUM, в государственном ветеринарном управлении Чехии отметили, что страна столкнулась с самой крупной вспышкой птичьего гриппа в своей истории.

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