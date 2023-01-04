Москва, 4 января, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассказало в своем телеграм-канале о подвиге рядового Василия Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Согласно опубликованным данным, рядовой в составе взвода оборонял позиции, занятые российскими войсками, и сдерживал наступление превосходящих украинских сил. Российский военнослужащий огнем из гранатомёта сковал действия противника, нанеся ему большой урон.

Несмотря на тяжелое ранение, полученное в ходе ответного артиллерийского огня, Захаров сумел выбраться из-под обстрела, эвакуировать раненых и оказать им первую медицинскую помощь.

В ведомстве подчеркнули, что смелые и решительные действия рядового позволили остановить продвижение ВСУ, добавив, что в результате контрнаступления российские военнослужащие взяли в плен шестерых националистов, которые в ходе допроса выдали ценную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили более 35 боевиков ВСУ.

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