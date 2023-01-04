Нью-Йорк, США, 4 января, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Отказавшись от традиционной новогодней речи в Кремле в пользу выступления на военной базе, президент РФ Владимир Путин продемонстрировал готовность страны к затяжному конфликту на территории Украины. Такое мнение было высказано в статье американской газеты The New York TImes, опубликованной 3 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По мнению авторов материала, российский лидер в новогоднем поздравлении отошел от привычных аполитичных высказываний и акцентировал внимание граждан на стремлении Запада уничтожить Россию неслучайно. Утверждается, что подобным образом Путин желает подготовить россиян к длительной борьбе. В статье говорится, что в ходе поздравления президент РФ уличил западные страны в циничном использовании Украины и ее народа, что говорит о его отказе от прежних попыток оградить общественность от горя спецоперации.

Кроме того, американские журналисты отметили, что на кадрах, опубликованных Кремлем в канун Нового года, можно увидеть, как Путин общается с солдатами, прогнозируя длительную борьбу на фронте: «Конечно, многое еще предстоит сделать».

Напомним, в прозвучавшем новогоднем поздравлении президент РФ обратился к согражданам в окружении военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. Эта праздничная речь также стала самой продолжительной среди подобных обращений главы государства.