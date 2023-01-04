Днепропетровск, Украина, 4 января, 2023, 10:56 — ИА Регнум. В Днепропетровске демонтировали памятник советскому солдату, Герою Советского Союза Александру Матросову. Об этом 4 января сообщает RT.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Подготовка к демонтажу

По информации журналистов, в городе Днепропетровске снесли памятник советскому солдату Александру Матросову.

27 февраля 1943 года в районе деревни Плетень Псковской области Александр Матросов своим телом закрыл вражеский пулемёт, чтобы спасти однополчан и дать им выполнить боевую задачу. За мужество и героизм красноармейцу Матросову Александру Матвеевичу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Днепропетровске снесли памятник классику русской литературы Александру Пушкину.

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