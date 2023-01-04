Вашингтон, 4 января, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Применение беспилотников российской армией обходится в семь раз дешевле, чем их уничтожение украинскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 4 января пишет The New York Times.

ИА REGNUM БПЛА «Герань-2». Инфографика

«Существует растущий дисбаланс: многие из оборонительных вооружений Украины, такие как ракеты класса «земля — воздух», стоят намного дороже, чем беспилотники», — говорится в материале издания.

Уточняется, что запуск беспилотника обходится в семь раз дешевле, чем применение средств ПВО для его уничтожения.

Газета отмечает, что победителем может выйти та сторона, чьи затраты на военные действия окажутся меньше. Поэтому в долгосрочной перспективе это может сыграть на руку Москве.

Отмечается, что в случае возможного затягивания военного конфликта киевский режим окажется в невыгодном положении.