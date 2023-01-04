Лондон, 4 января, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Цена на газ в Европе на торгах Лондонской биржи ICE опустилась ниже $750 за тысячу кубометров впервые с 18 февраля 2022 года, свидетельствуют данные биржевых торгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Так, стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $733 за тысячу кубометров, или 67 евро за МВт·ч.

Как сообщало ИА REGNUM, зампредседателя правительства Российской Федерации Александр Новак считает, что из-за газового дефицита цены на газ в Европе останутся на высоком уровне и не вернутся к значениям, которые были в начале 2021 года.