В Алтайском крае сняли ограничения на дорогах
В Алтайском крае восстановили движение, ограниченное из-за метели
Барнаул, 4 января, 2023, 10:47 — ИА Регнум. В Алтайском крае сняли ограничения на всех дорогах, которые были частично закрыты из-за сильной метели. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«По данным КГКУ «Алтайавтодор», с 11:45 (07:45 мск) 4 января сняты ограничения для движения автотранспорта на всех участках автодорог края, закрытых дорог нет», — говорится в сообщении.
Напомним, что 3 января из-за низовой метели и плохой видимости в Алтайском крае перекрыли две трассы регионального значения, включая дорогу, ведущую к границе с Казахстаном.
Как сообщало ИА REGNUM, пять человек, среди которых двое детей, скончались в результате ДТП в Алтайском крае.
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