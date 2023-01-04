Барнаул, 4 января, 2023, 10:47 — ИА Регнум. В Алтайском крае сняли ограничения на всех дорогах, которые были частично закрыты из-за сильной метели. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

74.mchs.gov.ru Метель

«По данным КГКУ «Алтайавтодор», с 11:45 (07:45 мск) 4 января сняты ограничения для движения автотранспорта на всех участках автодорог края, закрытых дорог нет», — говорится в сообщении.

Напомним, что 3 января из-за низовой метели и плохой видимости в Алтайском крае перекрыли две трассы регионального значения, включая дорогу, ведущую к границе с Казахстаном.

Как сообщало ИА REGNUM, пять человек, среди которых двое детей, скончались в результате ДТП в Алтайском крае.

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