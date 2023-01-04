Донецк, 4 января, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Всем пострадавшим в результате удара ВСУ по Макеевке 1 января оказана медицинская помощь. Об этом 4 января заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Всем, кто нуждался, оказана необходимая медицинская помощь, вначале на территории республики, потом в других регионах России», — написал Пушилин.

Он добавил, что бойцам, экипировка и обмундирование которых остались под завалами, будет выдано всё необходимое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пушилин заявил, что российские военные, которые попали под удар ВСУ в Макеевке, проявили мужество и героизм.