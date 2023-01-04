Спецслужбы Казахстана и РФ пресекли деятельность преступной группы
Спецслужбы Казахстана и РФ пресекли в Байконуре деятельность опасной ОПГ
Байконур, Казахстан, 4 января, 2023, 10:43 — ИА Регнум. В казахстанском Байконуре пресекли деятельность опасной организованной преступной группы. Об этом 4 января сообщает пресс-служба казахстанского комитета нацбезопасности.
По информации пресс-службы, 3 января стражи порядка Казахстана и России в Байконуре пресекли деятельность общественно опасной организованной преступной группы, в которую входили граждане Казахстана и России.
Уточняется, что в городах Кызылорде, Астане и Конаеве также были задержаны подозреваемые в пособничестве этой группировке. Всего в рамках данной спецоперации было задержано 18 подозреваемых, пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что в ходе обысков по местам жительства фигурантов были изъяты деньги, огнестрельное оружие и другие материалы, которые представляют интерес для следствия.
«На их счету — похищения людей, вымогательства, вооружённые разбойные нападения и кражи. Криминальные элементы на протяжении длительного времени негативно влияли на криминогенную ситуацию в г. Байконыр (Байконур — прим.) и Кызылординской области, отличались особой жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении.
Сейчас специалисты устанавливают причастность задержанных к совершению других преступлений.