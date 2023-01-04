Анкара, 4 января, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с главой Российского государства Владимиром Путиным 4 января хочет обсудить предложенный Кремлем проект газового хаба. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в Анкаре.

Michael Trolove Газовый трубопровод

По словам собеседника агентства, вопрос создания газового хаба является одной из главных тем двусторонней повестки, которую контролируют главы России и Турции.

«Российская сторона ранее заявила о начале практических шагов, процесс проходит при координации. В этой связи лидеры также обсуждают детали, предложения», — приводит СМИ слова собеседника.

Как передавало ИА REGNUM, в Турции заявили, что проект газового хаба поддержали 15 различных государств.

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