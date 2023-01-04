Минск, 4 января, 2023, 10:14 — ИА Регнум. С именем католикоса-патриарха всея Грузии Илии II связано масштабное возрождение православия в стране. Об этом 4 января заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, поздравляя главу Грузинской православной церкви с 90-летием.

Surprizi Католикос-патриарх Илия II

«Многие годы вы неустанно служите на ниве утверждения древних и мудрых христианских идей, с вашим именем связано масштабное возрождение и сохранение православия в Грузии», — говорится в поздравлении Лукашенко.

По его словам, в нынешнее сложное время Илия II личным примером вдохновляет «всех верующих и неверующих на проявление милосердия, добрые дела и любовь к ближнему».

Глава Белоруссии отметил, что относится с глубоким уважением к служению патриарха. Он пожелал ему сил для исполнения архипастырской миссии на благо грузинского народа и церкви.

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