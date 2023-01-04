Токио, 4 января, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида начнет своё турне по странам «Большой семёрки» (G7) 9 января. Об этом глава японского правительства сообщил 4 января на первой в наступившем году пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

«С 9 января я посещу Францию, Италию, Великобританию, Канаду и США», — сказал он, добавив о планах обсуждения с лидерами данных стран вопросов, связанных со взаимодействием в рамках G7.

Точные даты зарубежной поездки Кисиды неизвестны, однако, как ранее сообщили в Белом доме, встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Японии запланирована на 13 января. Ожидается, что стороны обсудят конфликт на Украине и события в Тайваньском проливе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Кисида заявил, что мир находится в «исторической поворотной точке».

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