Могадишо, 4 января, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Не менее девяти человек получили несовместимые с жизнью травмы 3 января в результате подрыва двух заминированных автотранспортных средств в Сомали. Об этом 4 января сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на собственные источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сомали

По информации журналистов, в результате подрыва двух заминированных автомобилей в районе Махас области Хиран центральной части Сомали погибли не менее девяти человек, еще несколько человек получили травмы. Уточняется, что нападение могли совершить боевики из группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Агентство напоминает, что несколько месяцев назад в Сомали началось крупномасштабное сопротивление боевикам, которое возглавила армия страны при поддержке местного ополчения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ВС США уничтожили лидера «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в результате авиаудара по Сомали.

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