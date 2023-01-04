Москва, 4 января, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, получивший ранение при обстреле Донецка, попросил передать извлечённый из его тела осколок президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом он сообщил 4 января в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

По данным следствия, украинские военные обстреляли гостиницу, в которой находился Рогозин, из французской гаубицы Caesar.

«Осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать Эммануэлю Макрону», — заявил Рогозин в письме, адресованном послу Франции.

Экс-глава Роскосмоса направил осколок снаряда послу Франции в России Пьеру Леви с сопроводительным письмом. При этом он добавил, что Франция и другие страны Запада, снабжающие Киев оружием, ответят за совершённые в Донбассе военные преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, Рогозин получил контузию и осколочное ранение в Донецке 22 декабря. Позднее его прооперировали в одной из больниц Московского региона.

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