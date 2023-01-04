Чита, 4 января, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Въезд туристов в Китай через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Забайкальск» возобновится с 8 января, сообщили 4 января в пресс-службе правительства Забайкальского края.

LxAndrew Вид на Хэйхэ из Благовещенска

«Работа пассажирского направления МАПП «Забайкальск» возобновится с 8 января 2023 года с 9 часов 00 минут читинского времени (3:00 мск)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что въезд на территорию КНР возможен регулярным пассажирским транспортом с 9:00 до 21:00 местного времени. Работа грузового направления остается без изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 января международный пункт пропуска между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ начал работать в круглосуточном режиме.

Для пересечения границы необходимо зарегистрировать транспортное средство через онлайн-сервис и забронировать очередь.