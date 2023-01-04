Вашингтон, 4 января, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Компании Twitter не удалось в 2017 году найти подтверждения «российскому вмешательству» в президентские выборы в США, однако давление законодателей вынудило её бороться с «подозрительными аккаунтами». Об этом сообщил журналист Мэтт Тайбби в своём микроблоге, ссылаясь на внутреннюю переписку прежнего руководства компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

В сентябре 2017 года, отмечает он, руководство платформы проверило часть аккаунтов в связи с возможным влиянием России на исход выборов 2016 года. Тогда на них победил республиканец Дональд Трамп. Проверку запросили представители Демократической партии в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.

По итогам проверки только 179 аккаунтов из 2,7 тыс. были заблокированы, причём «могли быть связаны с Россией» лишь 22 из них. Скоординированных усилий по «влиянию на выборы» специалисты не выявили.

По словам Тайбби, председатель спецкомитета в Сенате демократ Марк Уорнер раскритиковал результаты проверки.

Дополнительная проверка в октябре выявила 32 подозрительных аккаунта, 17 из которых «были связаны с Россией». Однако только две учётные записи, в том числе телеканала Russia Today, платили за рекламу на платформе «существенные суммы», превышающие $10 тыс.

Американских законодателей не устроила и эта проверка, и они уведомили руководство Twitter о подготовке мер, направленных на ограничение размещения политической рекламы. Кроме того, стали появляться сообщения о якобы связях компании с российскими спецслужбами, что вынудило Twitter «сменить тональность касательно незначительности российской проблемы».

Давление и критика заставили компанию «сотрудничать с федеральными властями», пишет Тайбби. В частности, пользователей предупредили о возможном удалении рекламных публикаций и аккаунтов. Цензуре подвергались все аккаунты, которые разведывательное сообщество США сочло получающими госфинансирование и «проводящими кибероперации».

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматель Илон Маск после приобретения платформы в октябре 2022 года пообещал обнародовать так называемые документы Twitter (Twitter files), чтобы доказать наличие цензуры и подавление свободы слова в интернете.

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