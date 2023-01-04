Токио, 4 января, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Мир находится в «исторической поворотной точке», заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

Так, в своем обращении от стран G7 Кисида объяснил, что нахождение мира в исторической поворотной точке объясняется пандемией коронавируса и конфликтом на Украине.

«Семерка» решительно отвергает любые односторонние попытки изменить статус-кво силой, угрозой или применением ядерного оружия, а также поддерживает международный порядок, основанный на верховенстве права», — добавил он.

Так, среди актуальных проблем японский премьер перечислил трудную ситуацию в экономике, энергетической и продовольственной безопасности, а также ситуацию вокруг Украины и в Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, визит в Вашингтон председателя правительства Японии Фумио Кисиды запланирован на 13 января. Во время встречи с президентом США Джо Байденом он будет обсуждать конфликт на Украине и события в Тайваньском проливе.

Обсуждение ситуации на Украине будет одной из тем беседы американского лидера с премьер-министром Японии.

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