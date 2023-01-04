Вашингтон, 4 января, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Запрет на размещение политической рекламы в социальной сети Twitter будет смягчён. Об этом говорится в опубликованном 4 января заявлении компании.

geralt Twitter

В компании Twitter пояснили, что стремятся «способствовать общественному обсуждению важных тем». Рекламную политику соцсети приведут в соответствие с политикой телевидения и других СМИ.

«В ближайшие недели мы планируем дать возможность публиковать разрешённую политическую рекламу», — заявили в компании, не приводя подробностей.

Как сообщало ИА REGNUM, политическая реклама запрещена в Twitter с 2019 года. Бывший генеральный директор платформы Джек Дорси объяснял запрет тем, что навязанная платная реклама не должна влиять на поддержку людьми тех или иных политиков или партий.

Читайте также: В Twitter вернули функцию предотвращения суицидов