Севастополь, 4 января, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Два беспилотных летательных аппарата сбиты над морем на подлёте к Севастополю, сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев 4 января в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Он уточнил, что системы ПВО утром сбили два беспилотника в районе аэродрома «Бельбек».

«Все службы работают в штатном режиме», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, о двух сбитых украинских беспилотниках Развожаев также информировал вечером 2 января.

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