Два беспилотника сбиты системой ПВО под Севастополем
Губернатор Севастополя сообщил о двух сбитых украинских беспилотниках
Севастополь, 4 января, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Два беспилотных летательных аппарата сбиты над морем на подлёте к Севастополю, сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев 4 января в своём телеграм-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
Беспилотники
Он уточнил, что системы ПВО утром сбили два беспилотника в районе аэродрома «Бельбек».
«Все службы работают в штатном режиме», — добавил губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM, о двух сбитых украинских беспилотниках Развожаев также информировал вечером 2 января.
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