Киев, 4 января, 2023, 09:11 — ИА Регнум. В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Полтавской областях, а также в оккупированной Киевом части Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Запорожье около полуночи 4 января прогремели взрывы. По информации местных жителей, было не менее шести ударов. После первых из них зазвучала сирена воздушной тревоги. Зарево видно практически из всех частей города.

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