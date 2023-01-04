Луганск, 4 января, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Украинское артиллерийское подразделение прибыло в район города Часов Яр в Артёмовском районе ДНР. Об этом офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил 4 января в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Ссылаясь на данные разведки, он отметил, что орудия и боекомплект прибыли на Украину, вероятно, из стран бывшего Варшавского договора. Боевики ВСУ используют советские орудия калибра 152 мм Д-20, гаубицы 2А65 «Мста-Б» и 2А18 (122 мм Д-30).

«В район населённого пункта Часов Яр отмечено прибытие артиллерийского подразделения ВФУ с орудиями и боекомплектом к ним», — написал Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о тяжёлом продвижении в Артёмовске (украинское название — Бахмут). Украинские боевики, по его словам, устроили там «пятьсот линий обороны».

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