Ташкент, 4 января, 2023, 08:49 — ИА Регнум. «Узбекские железные дороги» эвакуировали спецпоездами порядка 400 человек, которые застряли на перевале Камчик, сообщает 4 января пресс-служба железнодорожной компании.

Уильям Хан. Метель в горах. 1876

По данным МЧС республики, с полуночи 4 января из-за обильного снегопада и лавинной опасности на перевале Камчик была временно закрыта международная автомагистраль.

«Был организован рейс специального поезда… сегодня (4 января) порядка 400 граждан были эвакуированы», — сообщили в компании.

Напомним, перевал Камчик связывает Ферганскую долину с Ташкентской областью Узбекистана и другими регионами страны.