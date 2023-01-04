Донецк, 4 января, 2023, 08:40 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель, сообщили 4 января в штабе территориальной обороны ДНР.

Александр Погожев ИА REGNUM Жертва

«За минувшие сутки, с 08:00 3 января до 08:00 4 января, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек», — говорится в телеграм-канале штаба.

Отмечается, что еще три мирных жителя получили ранения.