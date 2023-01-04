Москва, 4 января, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Подробности гибели 89 российских военнослужащих в Макеевке в результате ракетного удара со стороны ВСУ раскрыл в своём заявлении первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков. Заявление опубликовано 4 января Министерством обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

Украинские боевики, сообщил генерал, атаковали пункт временной дислокации одной из российских воинских частей в районе Макеевки 1 января в 00:01 мск. Они выпустили по зданию с российскими военными шесть реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» (HIMARS).

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Военнослужащие сразу же начали спасать пострадавших, оказывать первую помощь и эвакуировать раненых.

Количество погибших на текущий момент — 89 человек, отметил Севрюков. Ранее в Минобороны сообщали о 63 погибших военных. Число жертв увеличилось в ходе разбора завалов.

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Среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин. Пострадавшим и семьям погибших оказывается вся необходимая помощь и поддержка.

«Ответным огнём пусковая установка реактивной системы залпового огня, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке, уничтожена», — подчеркнул генерал.

Обстоятельства гибели российских военных расследует комиссия. Основная причина очевидна — «это включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника», заявил Севрюков.

Он пояснил, что украинские боевики смогли запеленговать и определить координаты расположения российских военнослужащих, после чего нанесли ракетный удар.

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Генерал заверил, что будут приняты все меры для исключения подобных трагедий в будущем. Виновных должностных лиц привлекут к ответственности.

Российские военные, добавил Севрюков, уничтожили ещё четыре пусковые установки HIMARS и другую военную технику в районе станции Дружковка. Также уничтожены свыше 200 украинских националистов и иностранных наёмников. Кроме того, более 130 наёмников из Иностранного легиона уничтожены под Масловкой.

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