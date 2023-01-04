Минобороны России раскрыло подробности гибели военных в Макеевке
Генерал ВС РФ Севрюков выступил с заявлением по трагедии в Макеевке
Москва, 4 января, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Подробности гибели 89 российских военнослужащих в Макеевке в результате ракетного удара со стороны ВСУ раскрыл в своём заявлении первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков. Заявление опубликовано 4 января Министерством обороны России.
Украинские боевики, сообщил генерал, атаковали пункт временной дислокации одной из российских воинских частей в районе Макеевки 1 января в 00:01 мск. Они выпустили по зданию с российскими военными шесть реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» (HIMARS).
Военнослужащие сразу же начали спасать пострадавших, оказывать первую помощь и эвакуировать раненых.
Количество погибших на текущий момент — 89 человек, отметил Севрюков. Ранее в Минобороны сообщали о 63 погибших военных. Число жертв увеличилось в ходе разбора завалов.
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Среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин. Пострадавшим и семьям погибших оказывается вся необходимая помощь и поддержка.
«Ответным огнём пусковая установка реактивной системы залпового огня, из которой ВСУ вели огонь по Макеевке, уничтожена», — подчеркнул генерал.
Обстоятельства гибели российских военных расследует комиссия. Основная причина очевидна — «это включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника», заявил Севрюков.
Он пояснил, что украинские боевики смогли запеленговать и определить координаты расположения российских военнослужащих, после чего нанесли ракетный удар.
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Генерал заверил, что будут приняты все меры для исключения подобных трагедий в будущем. Виновных должностных лиц привлекут к ответственности.
Российские военные, добавил Севрюков, уничтожили ещё четыре пусковые установки HIMARS и другую военную технику в районе станции Дружковка. Также уничтожены свыше 200 украинских националистов и иностранных наёмников. Кроме того, более 130 наёмников из Иностранного легиона уничтожены под Масловкой.
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