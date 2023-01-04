Луганск, 4 января, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины используют ложные позиции, чтобы скрыть реальную численность на купянском направлении, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, на указанном направлении ВСУ малыми группами пытаются сковать российские подразделения.

Так, уточнил он, в районе населенного пункта Куземовка ротная тактическая группа ВСУ, разделенная повзводно, ведет маневренную оборону для сдерживания российских наступающих порядков.

«Таким образом, противник делает ставку на введение в заблуждение наших войск и, используя ложные позиции, пытается скрыть свою реальную численность», — написал Марочко в телеграм-канале.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Марочко сообщил, что в зоне ответственности подразделений ЛНР при попытках наступления украинских боевиков на Кременную и Сватово зафиксированы большие потери среди офицерского состава ВСУ.

По данным разведки Народной милиции ЛНР, за последнюю неделю декабря в зоне ответственности второго армейского корпуса уничтожено порядка 20 офицеров ВСУ.

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