Минск, 4 января, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Соглашение между Белоруссией и Россией о ценах на газ скорректировано по решению президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он подписал закон о ратификации этого договора, документ опубликован на белорусском национальном правовом портале.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Изменения коснутся газа, который поставляется в Белоруссию либо доставляется по проложенному по территории страны газопроводу. Ратифицирован протокол о формировании тарифов на топливо и документ «О внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества «Белтрансгаз». Соглашение, о котором идёт речь, было подписано в Москве 11 мая 2022 года».

Договорённости утверждены президентом страны после того, как их одобрили в парламенте Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным в расширенном составе заявил, что цена на российский газ на 2023 год для Белоруссии будет фиксированная и выгодная.