Вашингтон, 4 января, 2023, 08:07 — ИА Регнум. США находятся «на краю пропасти» из-за десятилетия правления некомпетентных чиновников. Мнение сенатора-республиканца от Флориды Марко Рубио опубликовал The American Conservative.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Над пропастью

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«Истеблишмент больше заинтересован в накоплении власти, чем в улучшении жизни большинства американцев». Десятилетия этого упадка и некомпетентности привели Америку к краю пропасти. Институты разрушены, вера маргинализирована, а всеобщее благо игнорируется», — считает Рубио.

Сенатор даёт «рецепты» спасения страны. Основных задач — три: сбалансировать национальную экономику, «поставив Уолл-стрит на место», вернуть в Штаты важнейшие отрасли производства, восстановить положение рабочей силы США.

«Глобализация и аутсорсинг разрушили единственный надёжный путь к стабильной и процветающей жизни, доступный миллионам американцев. Семьи распадались. Сообщества рушились. Смерть и отчаяние заняли их место», — сетует Марко Рубио.

По мнению республиканца, на данный момент «самой насущной угрозой» для США является КНР — Европа не должна полагаться на Вашингтон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден не оставляет намерений баллотироваться на второй срок, при этом пока свою кандидатуру не выдвинул.