Мелитополь, 4 января, 2023, 08:00 — ИА Регнум. В Мелитополе задержали мужчину, который передавал сотрудникам спецслужб Украины сведения о расположении российской военной техники и другую информацию, а также призывал к расправе над военнослужащими РФ. Об этом сообщило РИА Новости.

Скриншот видео YouTube страницы RT на русском Задержание предполагаемого украинского шпиона

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На связь с жителем Мелитополя украинские спецслужбы вышли через интернет.

«Вышеуказанный гражданин передавал сведения о расположении и передвижении личного состава и техники Вооруженных сил России», — рассказал представитель силового ведомства.

«Высказывался в отношении жителей РФ в закрытых телеграм-каналах, особенно про чеченцев, ну и остальных», — признался житель Мелитополя.

На вопрос о том, призывал ли он к физической расправе, задержанный ответил, что убивать не призывал, но говорил о нанесении тяжких телесных повреждений, «угрожал, что нужно побить им коленные чашечки, пальцы на ногах — фильмов пересмотрел».

Он также рассказал, как передавал информацию о движении техники российской армии,

«Пойди туда, посмотри то. Грубо говоря, выйти встретить скорую помощь, запомнить номер машины, пройти посмотреть здания, есть ли рядом какая-то техника или нет. В личных целях проводил съемки бывшей воинской части возле села Семёновка. Осознаю, что был завербован спецслужбами Украины для выполнения заданий», — сказал задержанный.

Он отметил, что видел, как взорвали возле кафетерия белую машину в центре города, и признал, что могли пострадать люди и что его действия также могли стать причиной одной из подобных акций.

«Мне очень жаль, что так делал. Осознаю, что мои действия могли привести к травмированию людей и жертвам», — добавил житель Мелитополя.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря подозреваемые в шпионаже в пользу спецслужб Украины арестованы в Севастополе, ФСБ России опубликовала 8 декабря видеозапись об их задержании.