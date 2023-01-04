Пхеньян, 4 января, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Ряд дипломатов КНДР, в их числе экс-министр иностранных дел Ли Ён Хо, предположительно, были казнены в 2022 году. Такую информацию выдала японская газета «Иомиури».

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

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Уточняется, что казни, скорее всего, проводились с лета по осень. Причина конкретно не называется, но информированные источники издания считают, что несколько представителей северокорейского МИД работали в посольстве Северной Кореи в Британии. Именно с проблемами в посольстве связывают вынесение такого жесткого приговора.

Также обсуждается версия, что казни могли стать механизмом давления на северокорейских дипломатов, дабы предотвратить попытки бегства из страны.

Ли Ён Хо был специалистом по взаимодействию с США, покинул пост в январе 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к международным усилиям по улучшению положения с правами человека в Северной Корее.