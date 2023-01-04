Россия вынуждена защищаться в условиях спланированной акции США — мнение
Внук Шарля де Голля заявил, что США пытаются переложить вину в экономических проблемах на Россию
Париж, 4 января, 2023, 07:39 — ИА Регнум. США выгодны события на Украине, так как американские власти используют их для экономической войны. Об этом заявил Пьер де Голль, внук экс-президента Франции Шарля де Голля в интервью изданию AgoraVox.
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Он не видит вины России в нынешнем сложном экономическом положении европейских стран и считает, что Вашингтон пытается возложить ответственность за этот кризис на Москву. При этом РФ сама первая страдает от санкций и заморозки активов жителей страны, подчеркнул Пьер де Голль: «Ни один другой народ со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня».
Пьер де Голль считает, что США первыми «нажали курок в идущей в регионе с 2014 года войне», а затем конфликт разжигал альянс НАТО. Внук политика также видит обязанностью стран Европы поддержание хороших отношений с Россией «во имя сохранения стабильности в мире».
Как сообщало ИА REGNUM, жители Франции удивились намерению Украины отказаться от русских корней на курсах по истории страны. Категоричные комментарии оставили читатели французской радиосети Franceinfo под информацией о планах Киева уйти от «российского нарратива».