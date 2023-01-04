Париж, 4 января, 2023, 07:39 — ИА Регнум. США выгодны события на Украине, так как американские власти используют их для экономической войны. Об этом заявил Пьер де Голль, внук экс-президента Франции Шарля де Голля в интервью изданию AgoraVox.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

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Он не видит вины России в нынешнем сложном экономическом положении европейских стран и считает, что Вашингтон пытается возложить ответственность за этот кризис на Москву. При этом РФ сама первая страдает от санкций и заморозки активов жителей страны, подчеркнул Пьер де Голль: «Ни один другой народ со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня».

«Русские просто защищаются, потому что против них вынесено 11 000 санкций, плюс девятый пакет. Количество и глубина санкций показывают, что всё это было спланировано очень давно и что это, по сути, самая настоящая экономическая война, выгоду от которой получают американцы», — также сказал он.

Пьер де Голль считает, что США первыми «нажали курок в идущей в регионе с 2014 года войне», а затем конфликт разжигал альянс НАТО. Внук политика также видит обязанностью стран Европы поддержание хороших отношений с Россией «во имя сохранения стабильности в мире».

Как сообщало ИА REGNUM, жители Франции удивились намерению Украины отказаться от русских корней на курсах по истории страны. Категоричные комментарии оставили читатели французской радиосети Franceinfo под информацией о планах Киева уйти от «российского нарратива».