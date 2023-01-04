Вашингтон, 4 января, 2023, 07:22 — ИА Регнум. В США с начала 2023 года погибли более 100 человек и свыше 300 получили ранения в перестрелках. Статистику приводит портал Gun Violence Archive.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

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Так, за первые три дня наступившего года в Америке убили случайно или намеренно 131 человека, 313 были ранены. В числе погибших двое детей и 11 подростков, 37 несовершеннолетних были ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, подросток 17 лет погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы, которую открыли неизвестные в американском городе Чикаго.