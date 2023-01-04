Пекин, 4 января, 2023, 07:12 — ИА Регнум. В Китае выстраиваются очереди в крематории. Власти страны отрицают вспышку инфекции, между тем количество смертей растёт, сообщило Bloomberg.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Очевидцы рассказали изданию о том, что родственники умерших от коронавирусной инфекции пациентов вынуждены неделями ждать возможности кремировать тела близких. При этом, по официальным данным, COVID-19 унёс жизни всего 12 жителей Китая. По прогнозу американского издания, за январь ежедневная смертность в стране может возрасти с 9 тыс. человек до 25 тыс.

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По информации от сотрудников крематориев в Шанхае и Пекине, запись родственников умерших, которые заказывают кремацию тел близких, сейчас осуществляют только на середину января, «вся система парализована» и не справляется с потребностями жителей Китая.

В крематории в Лунхуа людям не могут назвать даже предварительную дадут кремации. За сутки организация была вынуждена принять более 500 тел, людям отводят не более десяти минут на прощание с умершим.

Высокий спрос на кремацию породил теневой бизнес. За большие деньги китайцам предлагают организовать кремацию в течение трёх дней, стоимость такой услуги составляет более 68 тыс. юаней (672,8 тыс. руб.) и дороже, в зависимости от срока.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о том, что ежедневные данные о заболеваемости COVID-19 больше не будут публиковаться в Китае, было принято национальной комиссией по здравоохранению КНР 25 декабря. Причины этих действий не раскрывают.