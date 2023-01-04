Варшава, 4 января, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Отказ ФРГ обсуждать с Польшей вопрос о репарациях свидетельствует о неуважительном отношении Берлина к Варшаве и полякам, заявил агентству PAP заместитель министра иностранных дел страны, уполномоченный правительства по вопросам компенсаций Аркадиуш Мулярчик.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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Мулярчик раскритиковал решение Германии, заявив, что в ответе Берлина на польскую ноту «нет юридической аргументации».

«Ответ в одном предложении показывает абсолютно неуважительное отношение к Польше и полякам», — сказал омбудсмен и добавил, что не удивлён ответом Берлина, ведь Германия хочет установить свою сферу влияния и «обращаться с Польшей как с вассалом».

Как сообщало ИА REGNUM, Германия не намерена вести переговоры с Польшей по вопросу выплаты репараций после Второй мировой войны и считает этот вопрос закрытым. О такой позиции Германии заявили в министерстве иностранных дел Польши.